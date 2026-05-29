Ολυμπιακός: Το βράδυ της ζωής τους – Όταν οι “ερυθρόλευκοι” σήκωσαν το Conference League

Πριν από ακριβώς δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε ραντεβού με την ιστορία έχοντας κάνει μία απίθανη πορεία στο Conference League μέχρι τον τελικό που θα γινόταν στο Allwyn Arena.

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού η 29η Μαΐου 2024 θα είναι μία ιστορική μέρα καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο σε μία σεζόν που ξεκίνησε προβληματικά αλλά τελείωσε με το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό κατόρθωμα στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά. Εκείνο το ιστορικό βράδυ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα στην παράταση, στον τελικό της Allwyn Arena και κατέκτησε το Conference League.

Αν κάποιος έλεγε πριν από 10 χρόνια ότι κάποια ελληνική ομάδα στην σύγχρονη ποδοσφαιρική σκηνή θα έπαιζε ευρωπαϊκό τελικό και θα τον κέρδιζε κιόλας. Η τελευταία ομάδα που έφτασε σε μία τέτοια πίστα ήταν ο Παναθηναϊκός το πολύ μακρινό 1971.

Για τον Ολυμπιακό η σεζόν εκείνη ήταν γεμάτη δυσκολίες, αμφισβήτηση, πίεση και ανατροπές. Τρεις προπονητές, αλλαγές σε αθλητικούς διευθυντές και πολλά σκαμπανεβάσματα. Κι όμως μέσα στο χάος άνθησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η πορεία

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από το Europa League, αλλά κατάφερε να “μεταπηδήσει” στο Conference League. Εκεί όπου έβγαλε δύσκολα νοκ άουτ τη Φερεντσβάρος, παίρνοντας δύο νίκες με 1-0. Ακολούθησε στους “16” η απίστευτη ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας χάσει με 4-1 στο Φάληρο, επικρατώντας με το απίστευτο 6-1 στη ρεβάνς

Στα προημιτελικά επικράτησε 3-2 της Φενέρμπαχτσε εντός, έδρας έχοντας προηγηθεί με 3-0. Στην Κωνσταντινούπολη έχασε 1-0 στην κανονική διάρκεια και πανηγύρισε την πρόκριση στα πέναλτι, έχοντας ήρωα τον Τζολάκη.

Στα ημιτελικά θριάμβευσε με 4-2 εκτός έδρας της Άστον Βίλα, κάνοντας μία τρομερή έκπληξη, ενώ στη ρεβάνς επικράτησε 2-0 και κλείδωσε την θέση του στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στον τελικό ο Θρύλος της Ευρώπης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων βρίσκοντας το γκολ της νίκης στο πρόσωπο του καλύτερου παίκτη στο τουρνουά Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Το τέρμα του Μαροκινού αρχισκόρερ με κεφαλιά στο 116ο λεπτό -μετά από σέντρα του Έσε- έβαλε τους ερυθρόλευκους στο βάθρο των νικητών, με τον Κώστα Φορτούνη να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το σφύριγμα της λήξης στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν πανηγυρισμοί, με την Ελλάδα να “βάφεται” στα ερυθρόλευκα. Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο, η αποστολή του Ολυμπιακού ξεκίνησε την πορεία της για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί.