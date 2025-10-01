FIFA: Περιμένει τον Τραμπ πριν αποφασίσει για αποκλεισμό ισραηλινών ομάδων

Δεν πρόκειται να πάρει άμεσα απόφαση η FIFA για την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις όσο συνεχίζεται η γενοκτονία στη Γάζα.

Υπάρχει αναμονή για την ψηφοφορία που αφορά στον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις ανέφερε ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, λόγω της εμπλοκής του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό σημαίνει ότι η FIFA δεν θα ψηφίσει για το συγκεκριμένο ζήτημα την Πέμπτη (02/10), όπως αναμενόταν. Αντιθέτως, θα τηρήσει στάση αναμονής, περιμένοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μονταλιάνι συμφώνησε να καθυστερήσει την ψηφοφορία, ώστε να δώσει την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει τη “σύγκρουση” στη Γάζα επιτυχώς», αναφέρει το Athletic.

«Το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA, οπότε είναι δική της απόφαση. Εκείνοι πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση κι εμείς θα σεβαστούμε και τη διαδικασία και την όποια απόφαση πάρουν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της FIFA, πετώντας το… μπαλάκι στην UEFA.