Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: Επέστρεψε στις νίκες με μεγάλο διπλό στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 81-77 της Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Κέντρικ Ναν που σταμάτησε στους 25 πόντους, επέστρεψαν στις νίκες μετά τις ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ εντός έδρας.

Από εκεί και πέρα, ο Οσμάν είχε 11 πόντους, ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 7 πόντους, με τρία ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Με θεμέλιο την άμυνα, οι «πράσινοι» έβαλαν… φρένο στην πρωταθλήτρια Ευρωπης, Φενερμπαχτσέ, που προερχόταν από έξι διαδοχικές νίκες και μπήκαν και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και εξάδας, φτάνοντας τις 10 νίκες. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 9-6.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81