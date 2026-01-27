Europa League: Αυτοί θα είναι οι διαίτητες του Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στην τελευταία «μάχη» για την League Phase του Europa League τηνΠέμπτη 29/01, αντιμετωπίζοντας Ρόμα και Λυών αντίστοιχα και τους διαιτητές να αποκαλύπτονται.

Ο δικέφαλος του βορρά θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Λυών (22:00, Cosmotesport 4) με την ελπίδα να πάρουν αποτέλεσμα και να βρεθούν όλο και πιο κοντα στην οκτάδα.

Ο Ισπανός ο Ρικάρντο ντε Μπούργος θα διευθύνει το ματς με τους συμπατριώτες του, Ίκερ Ντε Φρανσίσκο και Ιβάν Μασό Γκρανάδο, ως βοηθοί και τον Άντριαν Καρδέρο ως τέταρτος. Στο VAR θα βρίσκεται ο Πολωνός Τόμας Κβιατόβσκι με βοηθό τον Ντελ Θέρο Γκράντε.

Οι πράσινοι θα υποδεχτούν μετά από 16 χρόνια την Ρόμα (22:00, Cosmotesport 3) με στόχο να ανεβούν πιο πάνω στον βαθμολογικό πίνακα εν όψη των πλέι οφς. Ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα θα σφυρίξει τον αγώνα, μαζί με τους Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας, ενώ την Ισπανική «5αδα» θα ολοκληρώσει ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα στο VAR, με τον βοηθό του Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.