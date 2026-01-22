Europa League: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Τη δική τους μάχη για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League έδωσαν το βράδυ της Πέμπτης 22/1 οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν το «κλειδί» αφού από εκεί και μετά ακολούθησαν τα γκολ των Αντρίγια Ζίβκοβιτς (67’) και Γιώργου Γιακουμάκη (86’ με πέναλτι), με τους «ασπρόμαυρους» να φτάνουν τους 12 βαθμούς και να ανεβαίνουν στην 12η θέση και να έχουν ελπίδες, στο φινάλε, για κάτι ακόμη καλύτερο.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Μπολόνια – Σέλτικ 2-2

Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα 0-1

Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς 3-0

Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας 0-1

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0

Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0

Μπραν – Μίντιλαντ 3-3

Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο 1-1

Γιούνγκ Μπόις – Λιόν 0-1

Θέλτα – Λιλ 2-1

Ουτρέχτη – Γκενκ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

Ντίναμο – Στεάουα 4-1

Νις – Γκόου Αχέντ Ίγκλς 3-1

Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς 1-0

Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία 3-1

Ρόμα – Στουτγκάρδη 2-0

Μπράγκα – Νότιγχαμ 1-0

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

29/01 22:00 Λιόν – ΠΑΟΚ

29/01 22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα

29/01 22:00 Πόρτο – Ρέιντζερς

29/01 22:00 Λιλ – Φράιμπουργκ

29/01 22:00 Μπέτις – Φέγενορντ

29/01 22:00 Άστον Βίλα – Ζάλτσμπουργκ

29/01 22:00 Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα

29/01 22:00 Σέλτικ – Ουτρέχτη

29/01 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια

29/01 22:00 Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν

29/01 22:00 Μίντιλαντ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

29/01 22:00 Λουντογκόρετς – Νις

29/01 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

29/01 22:00 Σουρμ Γκρατς – Μπραν

29/01 22:00 Βασιλεία – Φενέρμπαχτσε

29/01 22:00 Στουτγάρδη – Γιούνγκ Μπόις

29/01 22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα

29/01 22:00 Γκενκ – Μάλμε