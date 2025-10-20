Euroleague: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής – Ποια κανάλια θα μεταδώσουν τις μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR
Την Παρασκευή 24/10 και οι δυο αγώνες
Τις δικές τους μάχες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague δίνουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους, ενώ ο Ολυμπιακός στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν.
Αναλυτικά:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 22/10 στις 21:05 Novasports 4
Βιλερμπάν – Dubai BC 23/10 στις 20:30 Novasports 6
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 23/10 στις 21:05 Novasports 4
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 23/10 στις 21:30 Novasports Prime
Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 23/10 στις 21:30 Novasports 5
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 23/10 στις 22:00 Novasports Start
Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30 Novasports 5
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00 Novasports 4
Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30 Novasports Start
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45 Novasports Prime
