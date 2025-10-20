Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής – Ποια κανάλια θα μεταδώσουν τις μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR

Την Παρασκευή 24/10 και οι δυο αγώνες

Euroleague: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής – Ποια κανάλια θα μεταδώσουν τις μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR
DEBATER NEWSROOM

Τις δικές τους μάχες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague δίνουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους, ενώ ο Ολυμπιακός στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 22/10 στις 21:05 Novasports 4
Βιλερμπάν – Dubai BC 23/10 στις 20:30 Novasports 6
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 23/10 στις 21:05 Novasports 4
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 23/10 στις 21:30 Novasports Prime
Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 23/10 στις 21:30 Novasports 5
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 23/10 στις 22:00 Novasports Start
Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30 Novasports 5
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00 Novasports 4
Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30 Novasports Start
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45 Novasports Prime

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ