Euroleague: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής – Ποια κανάλια θα μεταδώσουν τις μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR

Τις δικές τους μάχες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague δίνουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους, ενώ ο Ολυμπιακός στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 22/10 στις 21:05 Novasports 4

Βιλερμπάν – Dubai BC 23/10 στις 20:30 Novasports 6

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 23/10 στις 21:05 Novasports 4

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 23/10 στις 21:30 Novasports Prime

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 23/10 στις 21:30 Novasports 5

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 23/10 στις 22:00 Novasports Start

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30 Novasports 5

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00 Novasports 4

Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30 Novasports Start

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45 Novasports Prime