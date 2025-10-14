EuroLeague: Το πρόγραμμα της 2ης “διπλής” βδομάδας της σεζόν – Τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Σήμερα (14/10) αρχίζει η αγωνιστική δράση της δεύτερης “διπλής” βδομάδας της EuroLeague με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ρίχνονται στην μάχη της 4ης αγωνιστικής την Τετάρτη και την Τρίτη, αντίστοιχα.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίζουν διαδοχικά τις Αναντολού Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ, την ώρα που οι “πράσινοι” θα βρεθούν απέναντι από Βιλερμπάν και Εφές στα τέλη της βδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα της λεγόμενης “διαβολοβδομάδας” ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, με την 4η αγωνιστική και το Ολυμπιακός – Εφές Αναντολού, για να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει με τη σειρά του την τουρκική ομάδα, για την 5η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

20:00, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα

20:45, Φενερμπαχτσέ – Dubai BC

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις

21:15, Ολυμπιακός – Εφές Αναντολού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:30, Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:15, Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

21:30, Βίρτους Μπολόνια – Μονακό

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:30, Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45, Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:45, Παρί – Μπασκόνια

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00, Dubai BC – Μπαρτσελόνα

20:00, Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο

20:45, Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου

22:00, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00, Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης

20:30, Εφές Αναντολού – Παναθηναϊκός

20:30, Μονακό – Βαλένθια

21:00, Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια

21:45, Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45, Μπασκόνια – Παρτίζαν