Euroleague: Πήρε τον γαλλικό «εμφύλιο» και έμεινε ζωντανή η Μονακό – Η βαθμολογία και το υπολειπόμενο πρόγραμμα
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, δίνοντας στο Πριγκιπάτο τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών.
Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν (8-28) για την 36η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 20-16 και παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77
Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
Μονακό – Βιλερμπάν 81-76
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
