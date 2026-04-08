Euroleague: Πήρε τον γαλλικό «εμφύλιο» και έμεινε ζωντανή η Μονακό – Η βαθμολογία και το υπολειπόμενο πρόγραμμα

Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, δίνοντας στο Πριγκιπάτο τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών.

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν (8-28) για την 36η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 20-16 και παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μονακό – Βιλερμπάν 81-76

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30