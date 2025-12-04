Euroleague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες της Πέμπτης 4/12 και την αναβολή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Στη σκιά της αναβολής του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας Byron άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.
Με νίκη άρχισε η «μετά Ομπράντοβιτς» εποχή για την Παρτιζάν. Η σερβική ομάδα με υπηρεσιακό τον Μίρκο Οτσόκολιτς στον πάγκο της, επιβλήθηκε 92-85 στο Βελιγράδι για την 5η νίκη της σε 14 αγώνες της Euroleague, ισοβαθμώντας πλέον στην κατάταξη με την αποψινή της αντίπαλο.
Με ρεκόρ παραγωγικότητας, η Μονακό μετέτρεψε σε… μονόλογο τον γαλλικό «εμφύλιο» της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 9-5 και παραμένοντας σε… τροχιά κορυφής. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 125-104 την Παρί, σημειώνοντας στο Πριγκιπάτο την κορυφαία επίδοση στην Ιστορία της EuroLeague, σε αναμέτρηση χωρίς παράταση. Το προηγούμενο ρεκόρ πόντων ομάδας σε έναν αγώνα, το είχαν ο Παναθηναϊκός (123π. απέναντι στη Ροάν το 2007) και η Μακάμπι (123π. απέναντι στη Σκαβολίνι το 2004).
Απίστευτη εμφάνιση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Κάουνας και νίκη 83-65 επί της Ζαλγκίρις! Οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας παρουσιάστηκαν μεταμορφωμένοι, υποχρέωσαν τους γηπεδούχους σε ρεσιτάλ… αστοχίας (5/28 τρίποντα) και «ξεκόλλησαν» από την ουρά της Euroleague με την 4η νίκη τους σε 14 αγώνες. Στο 8-6 οι Λιθουανοί που έπεσαν από την εξάδα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
Μονακό – Παρί 125-104
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβλήθηκε
Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 92-85
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 5/12 στις 21:30
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Euroleague
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05
Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30
Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00
Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30
Το υπολειπόμενο πρόγραμμα της Euroleague
16η αγωνιστική
Dubai BC – Μακάμπι (16/12)
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (16/12)
Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας (16/12)
Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/12)
Αρμάνι – Ρεάλ (16/12)
Παρί – Μπαρτσελόνα (16/12)
Ζάλγκιρις – Εφές (17/12)
Βιλερμπάν – Μπάγερν (17/12)
Μπασκόνια – Μονακό (17/12)
Παρτίζαν – Βίρτους (17/12)
17η αγωνιστική
Μακάμπι – Βαλένθια (18/12)
Παναθηναϊκός – Χάποελ (18/12)
Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε (18/12)
Ρεάλ – Παρί (18/12)
Εφές – Dubai BC (19/12)
Ζάλγκιρις – Παρτίζαν (19/12)
Μονακό – Μπάγερν (19/12)
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (19/12)
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια (19/12)
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (19/12)
18η αγωνιστική
Dubai BC – Αρμάνι (23/12)
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)
Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)
Μπάγερν – Χάποελ (23/12)
Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)
Βιλερμπάν – Εφές (23/12)
Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)
Μονακό – Ρεάλ (26/12)
Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)
Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)
19η αγωνιστική
Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)
Βιλερμπάν – Παρί (30/12)
Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)
Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)
Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)
Βίρτους – Αρμάνι (2/1)
Ρεάλ – Dubai BC (2/1)
Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)
20η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)
Χάποελ – Dubai BC (6/1)
Μονακό – Παρτίζαν (6/1)
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)
Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)
Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)
Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)
Εφές – Παρί (7/1)
Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)
21η αγωνιστική
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)
Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)
Βαλένθια – Μονακό (8/1)
Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)
Χάποελ – Παρί (9/1)
Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)
Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)
Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)
Αρμάνι – Εφές (9/1)
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)
22η αγωνιστική
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)
Εφές – Μπασκόνια (15/1)
Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)
Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)
Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)
Παρί – Μονακό (15/1)
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)
Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)
Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)
23η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)
Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)
Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)
Βαλένθια – Παρί (20/1)
Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)
Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)
24η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)
Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)
Παρί – Dubai BC (22/1)
Ρέαλ – Μονακό (22/1)
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)
Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)
25η αγωνιστική
Παρί – Ρεάλ (28/1)
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)
26η αγωνιστική
Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)
Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)
Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)
Μπάγερν – Παρί (3/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)
27η αγωνιστική
Dubai BC – Ρεάλ (5/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)
Μπάγερν – Μονακό (5/2)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)
Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)
28η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)
Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)
Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)
Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)
Μονακό – Μπασκόνια (13/2)
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)
Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)
29η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)
Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)
Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)
Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)
Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)
30η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)
Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)
Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)
Μπασκόνια – Παρί (6/3)
31η αγωνιστική
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)
Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)
Παρί – Βιλερμπάν (12/3)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)
Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)
32η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)
Μπάγερν – Dubai BC (19/3)
Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)
Παρί – Παρτίζαν (19/3)
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)
Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)
33η αγωνιστική
Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)
Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός (26/3)
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
