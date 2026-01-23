Euroleague: Σόκαρε την Χάποελ η Παρτιζάν – Η βαθμολογία μετά το φινάλε της 24ης αγωνιστικής
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Αυλαία έριξε με τέσσερις αναμετρήσεις το βράδυ της Παρασκευής 23/1 η 24η αγωνιστική της Euroleague.
Την μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής έκανε η Παρτιζάν, η οποία επικράτησε με 104-101 στην παράταση της πρωτοπόρου της βαθμολογίας Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 84-71 της Μπασκόνια, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε εκτός έδρας με 102-93 την Βίρτους Μπολόνια. Παράλληλα, με το διπλό (98-91) απέδρασε από την Βιλερμπάν η Μπαρτσελόνα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής της Euroleague
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 93-89
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 90-78
Παρί – Dubai BC 79-99
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 93-102
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101 παρ. (88-88 κ.δ)
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 91-98
H βαθμολογία της Euroleague
Το υπολειπόμενο πρόγραμμα της regular season της Euroleague
25η αγωνιστική
Παρί – Ρεάλ (28/1)
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)
26η αγωνιστική
Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)
Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)
Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)
Μπάγερν – Παρί (3/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)
27η αγωνιστική
Dubai BC – Ρεάλ (5/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)
Μπάγερν – Μονακό (5/2)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)
Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)
28η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)
Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)
Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)
Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)
Μονακό – Μπασκόνια (13/2)
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)
Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)
29η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)
Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)
Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)
Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)
Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)
30η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)
Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)
Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)
Μπασκόνια – Παρί (6/3)
31η αγωνιστική
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)
Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)
Παρί – Βιλερμπάν (12/3)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)
Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)
32η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)
Μπάγερν – Dubai BC (19/3)
Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)
Παρί – Παρτίζαν (19/3)
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)
Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)
33η αγωνιστική
Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)
Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός (26/3)
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
