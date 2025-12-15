Euroleague: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για τα αυριανά ματς 16/12 των ελληνικών ομάδων
Αυλαία για την 16η αγωνιστική της Euroleague αύριο Τρίτη 16/12, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε, τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Βαλένθια και τους διαιτητές να γίνονται γνωστοί.
Στον αγώνα των πρασίνων (19:45, Novasports4) οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Πιότρ Παστούσιακ από την Πολωνία και ο Μαξίμ Μπουμπέρ από τη Γαλλία.
Αργότερα στις 21:15 (NovasportsPrime) ο αγώνας των ερυθρόλευκων θα είναι υπό την αιγίδα των Σάσα Πουκλ από τη Σλοβενία, Λούκα Καρντούμ από την Κροατία και Αμίτ Μπάλακ από την Τουρκία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις