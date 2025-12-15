Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Euroleague: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για τα αυριανά ματς 16/12 των ελληνικών ομάδων

Euroleague: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Αυλαία για την 16η αγωνιστική της Euroleague αύριο Τρίτη 16/12, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε, τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Βαλένθια και τους διαιτητές να γίνονται γνωστοί.

Στον αγώνα των πρασίνων (19:45, Novasports4) οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Πιότρ Παστούσιακ από την Πολωνία και ο Μαξίμ Μπουμπέρ από τη Γαλλία.

Αργότερα στις 21:15 (NovasportsPrime) ο αγώνας των ερυθρόλευκων θα είναι υπό την αιγίδα των Σάσα Πουκλ από τη Σλοβενία, Λούκα Καρντούμ από την Κροατία και Αμίτ Μπάλακ από την Τουρκία.

