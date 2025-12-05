Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ψήφισε Εδώ
Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια 79-89: Τον σόκαρε και του έσπασε το σερί

(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
UPD: 23:27

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε σε κακό βράδυ και ηττήθηκε με 89-79 από την Βαλένθια εντός έδρας για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» είδαν να σπάει παράλληλα το σερί των 4 συνεχόμενων νικών που είχαν στην διοργάνωση καθώς είχαν να χάσουν από το 86-68 στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Πλέον, με αυτή την ήττα ο Παναθηναϊκός AKTOR έπεσε στο 9-5, με την Βαλένθια να τον ισοφαρίζει και να φτάνει και αυτή στο 9-5.

