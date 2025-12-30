“Έτοιμο το 2027 το γήπεδο του Βοτανικού” – Αυτοψία στα έργα από Μητσοτάκη, Αλαφούζο και Δούκα (βίντεο)

Στο Βοτανικό βρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος το πρωί της Τρίτης (30/12).

Συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο χώρο του εργοταξίου, επιβλέποντας τα έργα που έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς τον «σκελετό» της νέας ποδοσφαιρικής αρένας των «πράσινων», με την τοποθέτηση των πρώτων εξεδρών στις κεντρικές κερκίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τις εργασίες να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, υπάρχει αισιοδοξία ότι ήδη τον επόμενο χρόνο το νέο στολίδι των “πρασίνων” στον Βοτανικό θα είναι έτοιμο. Οι επισκέπτες παρακολούθησαν από κοντά την πρόοδο των εργασιών, ενώ ο Αλαφούζος τόνισε ότι το γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ανοίξει τις πόρτες του τον Μάιο του 2027.

«Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊου του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊου του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του «Απόστολος Νικολαϊδης» το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως:

«Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός».

Δεν είναι μόνο αυτό, το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική Αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική Αρχή, μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε. Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πορεία του έργου.

Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επισήμανε για το γηπεδικό πρότζεκτ και τη «Διπλή Ανάπλαση» του Βοτανικού: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία».