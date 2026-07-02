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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Το παρόμοιο περιστατικό που πήγε να γίνει στον Βοτανικό (Εικόνες)

Το 2023 πολυκατοικία είχε πάρει κλίση και είχε αποκολληθεί από το διπλανό κτίριο

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Το παρόμοιο περιστατικό που πήγε να γίνει στον Βοτανικό (Εικόνες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σε κατάσταση αβεβαιότητας παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η οποία κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, προκαλώντας πανικό στην περιοχή και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια παλαιών κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό έχει επαναφέρει στη μνήμη μία παρόμοια περίπτωση που είχε σημειωθεί στον Βοτανικό πριν από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα το 2023, όταν μία πολυκατοικία είχε παρουσιάσει σοβαρά στατικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, το κτίριο είχε πάρει επικίνδυνη κλίση, ενώ είχε αποκολληθεί από τη διπλανή πολυκατοικία κατά περίπου 10 εκατοστά.

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Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας στο σημείο που γινόντουσαν τα έργα, είχαν τοποθετηθεί σιδερένια υποστυλώματα προκειμένου να συγκρατηθεί προσωρινά η κατασκευή και να αποτραπεί μία ανεξέλεγκτη κατάρρευση.

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Ιδιοκτήτρια σουβλατζίδικου της περιοχής, η οποία μίλησε DEBATER, θυμάται τα γεγονότα που είχε ζήσει από κοντά, περιγράφει σκηνές αγωνίας, καθώς οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της γειτονιάς έβλεπαν καθημερινά το κτίριο να επιδεινώνεται.

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Τελικά, μετά από ελέγχους των αρμόδιων μηχανικών, διαπιστώθηκε πως οι ζημιές ήταν τόσο σοβαρές που το κτίριο δεν μπορούσε να διατηρηθεί όρθιο, παρά τα υποστυλώματα. Έτσι, αποφασίστηκε ελεγχόμενη κατεδάφιση, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η υπόθεση εκείνη είχε αποτελέσει καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση πολλών παλιών πολυκατοικιών στην Αθήνα, με το σημερινό περιστατικό στα Πετράλωνα να αναδεικνύει ξανά την ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους και άμεσες παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια εργασιών.

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