Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026
Με τα ειδικά μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας 2, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Δείτε τα θέματα στη Ηλεκτροτεχνία 2: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/them_hlektrotexnia2_epal.pdf
Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/them_programatismosypologiston_epal.pdf
Δείτε τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/them_istoriatexnis_epal.pdf
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις