Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Με τα ειδικά μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας 2, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Δείτε τα θέματα στη Ηλεκτροτεχνία 2: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/them_hlektrotexnia2_epal.pdf

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Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/them_programatismosypologiston_epal.pdf

Δείτε τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/them_istoriatexnis_epal.pdf

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.