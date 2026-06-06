Μαρινάκης για Σαμαρά: “Πόσο αφορούν την κοινωνία οι προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού; – Αυτά που λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο που θα ψηφίσει ΝΔ”

Για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη και όσα άφησε να εννοηθούν ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Η πιο σημαντική απάντηση είναι πόσο αφορά την κοινωνία η συζήτηση αυτή, μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού προσώπου που δεν υποτιμώ».

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«Τα κόμματα πρέπει να απαντάνε σε αιτήματα, αγωνίες, ανάγκες της κοινωνίας. Ο κόσμος θέλει το ακατάσχετο, πόσους φόρους θα μειώσουμε, αν θα έχουμε καλύτερα τρένα και λεωφορεία» πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε, επίσης, στο ερώτημα «αν θα σας κάνει ζημιά το κόμμα Σαμαρά» πως «εάν και και εφόσον αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα, αυτό θα το δείξουν οι εκλογές. Αν κρίνω από τη ρητορική αυτά που λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο που λέει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή σκέφτεται να το κάνει. Δεν νομίζω ότι υιοθετούν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη στην 7ετία της οποίας έγιναν όσα δεν έγιναν στα 45 χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Παράλληλα είπε ότι «στερείται λογικής» η ταύτιση Μητσοτάκη-Τσίπρα που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στην Κρήτη σημειώνοντας ότι «για έναν άνθρωπο που υπέστη σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο τη φιλοσοφία Τσίπρα, όχι μόνο τον λαϊκισμό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης υπέστη και προσωπικά τη λογική της αρένας που ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση, στερείται λογικής».

Επανέλαβε, επίσης, ότι χαρακτηρισμοί όπως «ακροδεξιός» για τον Αντώνη Σαμαρά «καλό είναι να αποφεύγονται» προσθέτοντας ότι «ήταν αναπόφευκτη εξέλιξη η διαγραφή Σαμαρά από τη ΝΔ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε, επίσης, ότι «την Πέμπτη μετά την εκλογή του νέου γραμματέα ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα (σ.σ. τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη) και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος» προσθέτοντας ότι «η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε ευρύτερες αλλαγές» ενώ είπε ότι «οι εκλογές θα γίνουν το 2027».