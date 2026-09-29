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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 91-93: Με Φουρνιέ το μεγάλο διπλό στο Κάουνας και το 2/2

Ο Γάλλος γκαρντ πρωταγωνίστησε στην τελευταία περίοδο και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους. Αήττητοι οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 91-93: Με Φουρνιέ το μεγάλο διπλό στο Κάουνας και το 2/2
Ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 19 πόντους και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας. (ROKAS LUKOSEVICIUS / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ζαλγκίρις με 93-91 στο Κάουνας, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, και έκανε το 2/2 στη διοργάνωση. Πρωταγωνιστής της δύσκολης εκτός έδρας επιτυχίας ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και έδωσε καθοριστικές λύσεις στην τελευταία περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να αντέξουν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, που επέστρεψαν από διαφορά πέντε πόντων και πέρασαν μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν.

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Ο Φουρνιέ έδωσε τις απαντήσεις στο τέλος

Ο Γάλλος γκαρντ ανέλαβε δράση στο κρίσιμο διάστημα, σκοράροντας από διαφορετικά σημεία του γηπέδου και κρατώντας τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση της νίκης.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σάσα Βεζένκοβ με 18 πόντους, ενώ ο Γιαν Μοντέρο πρόσθεσε 15. Από 10 πόντους σημείωσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ.

Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη σε όλη τη διάρκειά της. Η Ζαλγκίρις προηγήθηκε με 24-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 44-44 και ο Ολυμπιακός μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα ενός πόντου, 64-63.

Η άμυνα στον Βαλαντσιούνας έκανε τη διαφορά

Για τη Ζαλγκίρις, ο Μπράουν σημείωσε 20 πόντους, ο Τουμπέλις 19, ο Έντουαρντς 16 και ο Βαλαντσιούνας 11.

Στα τελευταία λεπτά, η άμυνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Λιθουανό σέντερ αποδείχθηκε καθοριστική, με τους φιλοξενούμενους να εξασφαλίζουν το τελικό 93-91 και τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93.

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