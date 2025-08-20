Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η συμφωνία ΠΑΟΚ – Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη: Από τον Ιανουάριο στην Τούμπα (βίντεο)

Η συμφωνία των δύο ομάδων έκλεισε στα 12 εκατ. ευρώ

Επιβεβαιώθηκε η συμφωνία ΠΑΟΚ – Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη: Από τον Ιανουάριο στην Τούμπα (βίντεο)
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:19

Η συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη έχει πλέον επίσημο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Ιανουαρίου, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, ο Τβρντικ ανέφερε ότι ο Ζαφείρης θα αγωνιστεί για τη Σλάβια στο Champions League και θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο: «Βρήκαμε μια λύση που συμφέρει όλες τις πλευρές. Ο “Ζάφι” θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

