Προ των πυλών κύμα έντονης ζέστης: Στους 39°C ο υδράργυρος την Κυριακή – Πότε υποχωρεί και πού αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Σε τροχιά σημαντικής ανόδου εισέρχεται η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο το κύμα ζέστης να λαμβάνει χαρακτηριστικά οργανωμένου καύσωνα.

Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Κυριακή (12.07), ενώ θα ακολουθήσει μια πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιών στις αρχές της εβδομάδας, προτού ο καιρός παρουσιάσει νέα θερμική έξαρση από την Τετάρτη.

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Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι στρέφουν το βλέμμα τους στη δυτική Μεσόγειο, καθώς ένα ισχυρό θερμό κύμα ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα μας προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αύριο αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37-38°C σε πολλές περιοχές, ενώ στη Θεσσαλία αναμένεται να φτάσει τους 39°C.

Σε ευπαθείς, κλειστές ηπειρωτικές περιοχές δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 40°C. Τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται αστάθεια με τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ο καιρός Δευτέρα – Τρίτη

Ενισχύονται σημαντικά τα μελτέμια, αγγίζοντας τοπικά τα 8 μποφόρ την Τρίτη. Οι βοριάδες θα φέρουν μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ωστόσο η συνθήκη αυτή αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο καιρός την Τετάρτη

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένηση, γεγονός που θα επιτρέψει τη νέα άνοδο της θερμοκρασίας στα επίπεδα των 36-38°C, με τάση για ακόμη υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά.

Αν και τοπικά ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 40°C, η επερχόμενη ζέστη δεν χαρακτηρίζεται ως καύσωνας, καθώς το σκηνικό θα συνεχίσει να διαμορφώνεται από τα καλοκαιρινά μελτέμια και τη μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά.

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Ακολουθούν οι εκτιμώμενες μέγιστες θερμοκρασίες για το κρίσιμο τριήμερο (Κυριακή 12/07 έως Τρίτη 14/07) στα επτά μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.