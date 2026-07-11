Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (11.07) στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις, η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε ταχύτατα από την πίσω είσοδο του δικαστικού μεγάρου.

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Την ίδια ώρα, στην κεντρική είσοδο των δικαστηρίων παρέμενε συγκεντρωμένη ομάδα αλληλέγγυων του αντιεξουσιαστικού χώρου, με την αστυνομική παρουσία στο σημείο να είναι ισχυρή.

Μετά την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών από τον εισαγγελέα, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να παραπεμφθούν στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία εκτιμάται ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το κατηγορητήριο και τα στοιχεία της Αντιτρομοκρατικής

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η κύρια κατηγορία που αντιμετωπίζουν αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ διώκονται επιπλέον για:

Χρήση εκρηκτικών υλών

Εμπρησμό

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης

Κατά την εξέτασή τους από τις αστυνομικές αρχές, και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, μέσω του οποίου χαρτογραφήθηκε το δρομολόγιο διαφυγής τους, ενώ διαπιστώθηκε και η προγενέστερη παρακολούθηση της οικίας της Αφροδίτης Νέστορα.

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Καταλυτικό ρόλο στις συλλήψεις έπαιξε και ο εντοπισμός γενετικού υλικού (DNA) στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Το χρονικό των συλλήψεων και οι ανοιχτές έρευνες

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο 24χρονος φέρεται να είχε παραχωρήσει το διαμέρισμά του ως κρησφύγετο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

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Η 26χρονη συγκατηγορούμενή τους εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε διαφύγει λίγες ημέρες μετά το συμβάν.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός ακόμη προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν ως ξεχωριστές υποθέσεις δύο άλλες εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος των κατοικιών του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους του κόμματος Ζήση Ιωακειμόβιτς, καθώς εκτιμάται ότι αποτελούν έργο διαφορετικής επιχειρησιακής ομάδας.