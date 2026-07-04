Φιλική “τεσσάρα” για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην βέλγικη Βέστερλο – Ποιοί σκόραραν

Στο 2ο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη βέλγικη Βέστερλο, ο “Δικέφαλος του Βορρά” κατάφερε με τέσσερα γκολ να πάρει τη νίκη και να ανεβάσει αγωνιστικούς ρυθμούς.



Τα γκολ σημείωσαν οι Μαντί Καμαρά (74′,79′), Γιάννης Κωνσταντέλιας (57′) και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης (63′).

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Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το φιλικό του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βέστερλο:

Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαϊλίδης, Τέιλορ, Σαρρής, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Μύθου

Υπενθυμίζεται πως στο πρώτο φιλικό την Τετάρτη 1η Ιουλίου ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει της Μπέβερεν με 4-1.

