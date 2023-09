Ο Τσάβι επέκτεινε και με τη… βούλα το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα έως το 2025. Ο Καταλανός προπονητής, ο οποίος κάθεται στον πάγκο των Καταλανών από τον Νοέμβριο του 2021, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025, με οψιόν ενός ακόμη έτους. Η υπογραφή “έπεσε” σήμερα στα γραφεία του Spotify Camp Nou, παρουσία του προέδρου Τζουάν Λαπόρτα.

Η άφιξη του Τσάβι το 2021 έφερε μια νέα προσέγγιση στα ζητήματα της πρώτης ομάδας και μια ταυτότητα γνώριμη από τις ημέρες που ήταν στην ενεργό δράση. Η πρόκληση για τον νέο προπονητή ήταν να συνδυάσει μια ομάδα με εμπειρία και νιάτα, στόχος που σταδιακά επιτεύχθηκε.

