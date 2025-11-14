Εμμανουήλ Καραλής: «Ήταν δύσκολη η μάχη με τη δυσλεξία, χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου»

Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωταθλητής του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής του, τόσο στον αθλητισμό όσο και πέρα από αυτόν.

Αναλυτικότερα, ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στη στενή του φιλική σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, στη μάχη του με τη δυσλεξία, στον σοβαρό τραυματισμό του, αλλά και στην σύντροφό του.

«Και πάω στο σπίτι, στον Γιάννη, πήγα 8 η ώρα και τελειώσαμε στις 3 η ώρα. Ανοίξαμε και οι δύο τις καρδιές μας και μου εξήγησε πράγματα για τον αθλητισμό, για τη ζωή και με έβαλε μέσα στον κόσμο του και εγώ τον έβαλα στον δικό μου. Οπότε, είναι ένας άνθρωπος που του είμαι βαθιά ευγνώμων και πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο για το Γιάννη και όλη του την οικογένεια, που τους αγαπάω όλους πάρα πολύ και ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμένα ο Γιάννης», είπε ο Εμμανούηλ Καραλής.

Για τον σοβαρό τραυματισμό του ανέφερε: «Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω».

«Τελικά έδειξε ότι είχα δυσλεξία. Ξεκίνησα λογοθεραπεία γιατί δεν μπορούσα και να μιλήσω σωστά, δεν μπορούσα να πω τώρα για παράδειγμα ή κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια αυτά που σκέφτομαι και άλλα πολλά που για τέτοια ηλικία ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Πολύ δύσκολα ήταν στην αρχή για μένα, αλλά μεγαλώνοντας βρήκα την άλλη μου αγάπη, τον αθλητισμό, τον στίβο, που ήμουν εξαιρετικά εκ γενετής», εξήγησε για την μάχη του με την δυσλεξία.