Εμμανουήλ Καραλής: Έφτασε στην Αθήνα ο δευτεραθλητής κόσμου (Βίντεο)

Στην Αθήνα επέστρεψε ο δευτεραθλητής κόσμου Εμμανουήλ Καραλής μετά την τεράστια επιτυχία του στο Παγκόσμιο Στίβου του Τόκιο.

Ο Έλληνας αθλητής, με το χαμόγελο στα χείλη, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις το πρωί της Κυριακής. Στο «Ελ. Βενιζέλος» τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι, καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Κεντέρης.

Φυσικά, ο νεαρός δευτεραθλητής κόσμου προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας πως του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη η χρονιά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Μανόλο δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το οποίο κατέκτησε ο Μόντο Ντουπλάντις κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30μ.