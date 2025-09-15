Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αρμάντ Ντουπλάντις: Απίστευτος ο «ιπτάμενος» Σουηδός – Έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα

Τρομερό επίτευγμα στο Τόκιο

Αρμάντ Ντουπλάντις: Απίστευτος ο «ιπτάμενος» Σουηδός – Έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:02

Ιστορική στιγμή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου καθώς ο Αρμάντ Ντουπλάντις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Συγκεκριμένα, ο Ντουπλάντις αφού απελευθερώθηκε από το κυνήγι του Εμμανουήλ Καραλή άρχισε τις προσπάθειες για το παγκόσμιο ρεκόρ που το κατάφερε με το άλμα του στα 6.30 μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ