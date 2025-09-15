Αρμάντ Ντουπλάντις: Απίστευτος ο «ιπτάμενος» Σουηδός – Έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα

Ιστορική στιγμή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου καθώς ο Αρμάντ Ντουπλάντις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Συγκεκριμένα, ο Ντουπλάντις αφού απελευθερώθηκε από το κυνήγι του Εμμανουήλ Καραλή άρχισε τις προσπάθειες για το παγκόσμιο ρεκόρ που το κατάφερε με το άλμα του στα 6.30 μέτρα.