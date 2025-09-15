Αρμάντ Ντουπλάντις: Απίστευτος ο «ιπτάμενος» Σουηδός – Έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα
Τρομερό επίτευγμα στο Τόκιο
Ιστορική στιγμή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου καθώς ο Αρμάντ Ντουπλάντις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα στον τελικό του άλματος επί κοντώ.
Συγκεκριμένα, ο Ντουπλάντις αφού απελευθερώθηκε από το κυνήγι του Εμμανουήλ Καραλή άρχισε τις προσπάθειες για το παγκόσμιο ρεκόρ που το κατάφερε με το άλμα του στα 6.30 μέτρα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις