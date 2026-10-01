Hellenic Train: Καθυστέρηση 134 λεπτών στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικής βλάβης

Με καθυστέρηση 134 λεπτών, δηλαδή δύο ωρών και 14 λεπτών, συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC56 από την Αθήνα, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε κατά την άφιξή της στον σταθμό ΣΚΑ.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 385 επιβάτες, σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train.

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Μεταφέρθηκε στην Οινόη για αντικατάσταση των μηχανών

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δρομολογήθηκαν άμεσα εφεδρικές μηχανές, ώστε η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον σταθμό της Οινόης.

Εκεί, το τεχνικό προσωπικό προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της αμαξοστοιχίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το IC56 συνέχισε το ταξίδι του προς τη Θεσσαλονίκη. Η Hellenic Train αναφέρει ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Νερά και σνακ στους επιβάτες

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, σύμφωνα με την εταιρεία, το προσωπικό παρείχε στους επιβάτες συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ διανεμήθηκαν νερά και σνακ.

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