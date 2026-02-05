Ελλάδα – Ιταλία 15-8: Χάλκινη υπερπροσπάθεια – Η Εθνική πόλο γυναικών «καθάρισε» την Ιταλία και ανέβηκε στο βάθρο

Σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε με 15-8 της Ιταλίας στον μικρό τελικό, ανεβαίνοντας με… περίπατο στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η ελληνική ομάδα μπήκε αποφασιστικά στον αγώνα και από το πρώτο οκτάλεπτο «καθάρισε» την υπόθεση, με σκορ 5-1. Στο ημίχρονο η διαφορά είχε εκτοξευτεί στα έξι γκολ (10-4), ενώ στο τρίτο οκτάλεπτο η Εθνική δεν άφησε κανένα περιθώριο επιστροφής, φτάνοντας στο 15-6.

Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστική, καθώς τα κορίτσια του Παυλίδη «κατέβασαν ταχύτητα» και δεν σκόραραν, δίνοντας την ευκαιρία στην Ιταλία να μειώσει την έκταση της ήττας.

Στην 19η συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Εθνική πόλο γυναικών πρόσθεσε στο παλμαρέ της το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά από τα τέσσερα ασημένια που έχει ήδη κατακτήσει.

Μια ακόμη σπουδαία επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, που επισφραγίζει τη σταθερά ανοδική της πορεία.