Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Βαγγέλης Πετράκης – Συλλυπητήρια από ΑΕΚ και ΟΦΗ

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των Άρη, ΆΕΚ και ΟΦΗ, Βαγγέλης Πετράκης. Ο πρώην αθλητής το τελευταίο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί από διάφορα προβλήματα υγείας, όπου επιβάρυναν ιδιαίτερα την κατάσταση του.

Πατέρας του Αλέξανδρου Πετράκη, σημερινού προπονητή της ομάδας μπάσκετ του ΟΦΗ, ήταν ο Βαγγέλης Πετράκης, μία από τις σημαντικές μορφές στην ιστορία των Κρητικών και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων του συλλόγου. Υπήρξε μέλος της ομάδας που πανηγύρισε την πρώτη άνοδο του ΟΦΗ στην Α΄ Εθνική. Ο Βαγγέλης Πετράκης άφησε έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Άρη και φορώντας στη συνέχεια και τη φανέλα της ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε από το 1962 έως το 1967.

Αύριο, Τετάρτη (04/02), θα τελεστεί η κηδεία του στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στον Μασταμπά.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

“Η οικογένεια του ΟΦΗ θρηνεί την απώλεια του παλαίμαχου τερματοφύλακα, Βαγγέλη Πετράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Βαγγέλης Πετράκης αποτέλεσε μέλος της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ που συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α’ Εθνική κατηγορία και “υπηρέτησε” τον Όμιλο από το 1968 ως και το 1972, καταγράφοντας 40 επίσημες συμμετοχές στα ασπρόμαυρα.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας μας και η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Πετράκη” ανέφερε η ομάδα της Κρήτης, σε ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας μας Βαγγέλη Πετράκη. Ο εκλιπών ήταν γεννημένος το 1938 και αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από το 1962 έως το 1967. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους” ανέφερε η κιτρινόμαυρη οικογένεια.