Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπέβερλι
Πόζαρε με κασκόλ του ΠΑΟΚ
Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Κυριακής 14/12 ο Πάτρικ Μπέβερλι.
Μάλιστα, έδειξε ιδιαίτερα ευδιάθετος, ενώ φωτογραφήθηκε και με κασκόλ της νέας του όπως όλα δείχνουν ομάδας.
Τον υποδέχθηκαν ο τιμ μάνατζερ, Νίκος Μπουντούρης, με τον οποίο είχε θερμό εναγκαλισμό, ο CEO, Γιάννης Πετμεζάς και το μέλλον της προσωρινής διοίκησης, Ευάγγελος Τσακμακάς.
