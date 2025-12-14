Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπέβερλι

Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Κυριακής 14/12 ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Μάλιστα, έδειξε ιδιαίτερα ευδιάθετος, ενώ φωτογραφήθηκε και με κασκόλ της νέας του όπως όλα δείχνουν ομάδας.

Τον υποδέχθηκαν ο τιμ μάνατζερ, Νίκος Μπουντούρης, με τον οποίο είχε θερμό εναγκαλισμό, ο CEO, Γιάννης Πετμεζάς και το μέλλον της προσωρινής διοίκησης, Ευάγγελος Τσακμακάς.