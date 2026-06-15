Formula 1: Θριαμβευτική νίκη του Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix στην Ισπανία

Ο Λιούις Χάμιλτον διέψευσε τους επικριτές του, κατακτώντας το Grand Prix της Formula 1 Βαρκελώνης–Καταλονίας με τη Ferrari και τερματίζοντας μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ και τον Λάντο Νόρις σε έναν συναρπαστικό αγώνα.

Ο Βρετανός εξασφάλισε την πρώτη του νίκη με τα «κόκκινα», βάζοντας τέλος στο σερί νικών της Mercedes για το 2026. Παράλληλα, σημείωσε την 106η νίκη της καριέρας του και την 7η στη συγκεκριμένη πίστα. Η αρχική επιλογή της Ferrari να εκκινήσει τον Χάμιλτον με τη μαλακή γόμα δεν τον βοήθησε να πάρει την πρωτοπορία στον 1ο γύρο. Ωστόσο, η ιταλική ομάδα ρίσκαρε με μια στρατηγική τριών στάσεων, η οποία αποδείχθηκε ιδανική. Ο Χάμιλτον κέρδισε πολύτιμο χρόνο πραγματοποιώντας το τρίτο του pit stop υπό καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (Virtual Safety Car). Πριν από εκείνο το σημείο, με τη μέση γόμα είχε πραγματοποιήσει μια σειρά από εξαιρετικά γρήγορους γύρους, μειώνοντας τη διαφορά από τα «ασημένια βέλη» και θέτοντας τις βάσεις για την πρώτη του νίκη μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Η προηγούμενη νίκη του Χάμιλτον είχε έρθει στο Βέλγιο το 2024. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο οδηγός της Ferrari μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, στους 41 βαθμούς.

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Ο Τζορτζ Ράσελ αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τη 2η θέση, ενώ ο Λάντο Νόρις χάρισε στη McLaren την 3η θέση, συμπληρώνοντας ένα αποκλειστικά βρετανικό βάθρο για πρώτη φορά από το 1968. Δεν ήταν εύκολη ημέρα για τον Ράσελ, ο οποίος είχε εκκινήσει από την pole position. Ο Βρετανός δέχθηκε προσπέρασμα από τον Αντονέλι πριν από την άτυχη εγκατάλειψη του νεαρού Ιταλού στον 62ο γύρο από τους 66 γύρους, λόγω προβλήματος στα ηλεκτρικά. Σχεδόν ταυτόχρονα εγκατέλειψε και ο Σαρλ Λεκλέρκ, εξαιτίας προβλήματος στο υδραυλικό σύστημα της Ferrari του. Η Red Bull τερμάτισε στην 4η θέση και 6η θέση, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει καλύτερη απόδοση από τον Ιζάκ Χατζάρ. Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση, προσθέτοντας ακόμη δέκα βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren. Ήταν μια θετική ημέρα για τη βρετανική ομάδα, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 25 βαθμούς, έπειτα από τις τρεις εγκαταλείψεις που είχε στους δύο προηγούμενους αγώνες.

Το δίδυμο της Alpine, Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, τερμάτισε στην 7η θέση και 8η θέση, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Αργεντινός τιμωρήθηκε για παράβαση υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας και υποχώρησε στη 10η θέση, πίσω από τους Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. Συνολικά καταγράφηκαν 7 εγκαταλείψεις, οι οποίες προκλήθηκαν από διάφορα μηχανικά προβλήματα. Τα μεγαλύτερα σοκ του αγώνα ήταν οι εγκαταλείψεις του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, και του Σαρλ Λεκλέρκ, καθώς αμφότεροι τέθηκαν εκτός μάχης στα τελευταία στάδια του Grand Prix.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο νικητής Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκε πανευτυχής και δήλωσε: «Είναι ένα απολύτως απίστευτο συναίσθημα. Το να πετυχαίνω την πρώτη μου νίκη με τα κόκκινα, εδώ στη Βαρκελώνη, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, τόσο εδώ στην πίστα όσο και πίσω στο εργοστάσιο. Ρισκάραμε με τη στρατηγική των τριών στάσεων και τη μαλακή γόμα στην εκκίνηση, αλλά οι αποφάσεις από το pit wall ήταν τέλειες και το μονοθέσιο είχε καταπληκτική αίσθηση όταν χρειάστηκε να πιέσω. Λυπάμαι για τον Κίμι Αντονέλι, δεν είναι ποτέ ευχάριστο να εγκαταλείπεις με αυτόν τον τρόπο. Για εμάς, όμως, αυτό το αποτέλεσμα μειώνει τη διαφορά στο πρωτάθλημα και μας δίνει τεράστια ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν».