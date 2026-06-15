Αταμάν για την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό: «Περήφανος που δούλεψα εδώ – Ώρα για νέα εποχή για όλους μας»

Ο Εργκίν Αταμάν με δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πέρασμα του από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στα όσα πέτυχε στον πάγκο του Παναθηναϊκού τα τρία χρόνια που ήταν στον πάγκο της ομάδας, λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του από τον σύλλογο.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε. Πέρασα εκπληκτικές στιγμές στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και με την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Φυσικά, είμαι περήφανος που σε αυτή την τριετία έδωσα αυτά τα τέσσερα Κύπελλα. Πρώτα από όλα τον τίτλο του πρωταθλητή της Euroleague.

Σε όλη τη ζωή μου θα θυμάμαι αυτές τις μέρες, την καταπληκτική στήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όλους τους φίλους που έκανα στην Ελλάδα, όχι μόνο φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο.

Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας».