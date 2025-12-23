Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα»

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ζαλγκίρις (20:00, Novasports Prime) για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο πρόεδρος των πρασίνων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ήδη σκέφτεται… το 8ο αστέρι.

Σε μία από τις πολλές καθημερινές αναρτήσεις που ανεβάζει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά για την αγαπημένη του ομάδα, αυτη τη φορά μια μαύρη οθόνη με 8 αστέρια και ένα μεγάλο τριφύλλι τράβηξε τα βλέμματα, ενώ από κάτω αναγράφεται: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα»

Είναι γνωστή η επιθυμία του Δ.Γιαννακόπουλου κάθε χρόνο να ελπίζει για το μέγιστο της ομάδας του στην Euroleague, όμως το «ότι χρειάζεται» μπορεί να μεταφραστεί σε ένα αισιόδοξο σενάριο μεταγραφής για τους πρασίνους.

Η θέση του «5» ταλαιπωρείται αρκετά τον τελευταίο 1.5 χρόνο με αρκετόυς τραυματισμούς (Λεσόρ, Χόλμς) αλλά και παίκτες που τελικά δεν ήταν αντάξιοι της θέσης (Μπαλτσερόφσκι, Πλάις, Γκέιμπριελ) ή απλά δεν «γεμίζουν» το μάτι (Γιούρτσεβεν).

Ο ερχομός του Κένιθ Φαρίντ έχει αλλάξει τα δεδομένα στην θέση του σέντερ και φαίνεται να στεριώνει με καλό τρόπο στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν, όμως σίγουρα μια ακομή προσθήκη σε έναν πρωτοκλασσάτο ψηλό θα ήταν το κομμάτι του παζλ που λείπει από το ρόστερ.