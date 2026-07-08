Κέιτ Χάντσον: Το viral τραγούδι που έφτιαξε για τις διακοπές της στη Σκιάθο – “Φέτα, ροζέ και βόλτα με σκάφος”

Η Κέιτ Χάντσον γι άλλο ένα Καλοκαίρι επέλεξε την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η ηθοποιός αγαπάει πολύ την Ελλάδα και ειδικότερα το συγκεκριμένο νησί, το οποίο φροντίζει να επισκέπτεται κάθε χρόνο.

Φέτος η Κέιτ Χάντσον αποφάσισε να φτιάξει το δικό της τραγούδι για την Σκιάθο, το οποίο μάλιστα αφού «ερμήνευσε», κοινοποίησε στα social media. Τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από τα όσα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες στις διακοπές της κι έτσι οι στίχοι περιλάμβαναν λέξεις όπως «ταβέρνα», «φέτα» και «ροζέ κρασί». “Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα”, είπε χαρακτηριστικά.

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Η κάμερα του Happy Day και ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας προσπάθησαν να αποσπάσουν δηλώσεις της Κέιτ Χάντσον όταν έφτασε στην Ελλάδα, ωστόσο η ηθοποιός προτίμησε να μην κάνει. Έτσι, με ευγένεια απάντησε στην κάμερα: “Γεια σας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή”. Ωστόσο, στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: “Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι ωραία”.