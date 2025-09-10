Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το Final Four στο ΟΑΚΑ: Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην κυβέρνηση

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην ανάθεση του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

«Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω.

Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να έρθει εδώ το Final Four. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε» ανέφερε.