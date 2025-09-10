EuroLeague: Στην Αθήνα το Final Four 2026 με προσφορά-ρεκόρ για ευρωπαϊκή πόλη

Η EuroLeague αποφάσισε πως το Final Four του 2026 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στο υπερσύγχρονο Telecom Center.

Στο συμβούλιο της διοργάνωσης που διεξήχθη σήμερα οι ομάδες-μέτοχοι αποφάσισαν ότι η πρόταση της Αθήνας ήταν πιο συμφέρουσα από αυτή του Βελιγραδίου. Έτσι, η τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το Final-4 της EuroLeague, επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα με την πλειοψηφία των ομάδων να ψηφίζει… Αθήνα (8 Αθήνα, 3 Βελιγράδι, 2 αποχή).

Σύμφωνα με το basketnews, η Αθήνα κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά που υπέβαλε ευρωπαϊκή πόλη εδώ και χρόνια, με το ποσό να εκτιμάται στα περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.

Το Final Four της EuroLeague 2026 έχει οριστεί για το τέταρτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Το ματς για τον τίτλο θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Αθήνα φιλοξένησε προηγουμένως το Final Four του 2007. Τότε, ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ έγινε πρωταθλητής, κατακτώντας τον 4ο τίτλο EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.

Συνολικά, θα είναι το τέταρτο Final Four που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα. Η διοργάνωση είχε διεξαχθεί στον Πειραιά το 1993, στη Θεσσαλονίκη το 2000 και στην Αθήνα το 2007.

Να θυμίσουμε ότι την περασμένη σεζόν, η τελική φάση της διοργάνωσης φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τον τίτλο κατέκτησε πέρυσι η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.