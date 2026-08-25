Πότε θα γίνει το Παναθηναϊκός – Κηφισιά που αναβλήθηκε

Η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8), έδωσε μία πρώτη σαφή ένδειξη για το πότε θα διεξαχθεί το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες έχουν κενό στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

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Πιθανότερη ημερομηνία η 9η Σεπτεμβρίου

Το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί το μοναδικό κοινό κενό στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους «πράσινους», εφόσον εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Conference League.

Η Super League αναμένεται να ορίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα την εξ αναβολής αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως, αλλά θεωρείται η επικρατέστερη με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα των δύο συλλόγων.

Θα συναντηθούν ξανά μία εβδομάδα αργότερα

Παναθηναϊκός και Κηφισιά θα αναμετρηθούν ξανά μόλις μία εβδομάδα αργότερα.

Βάσει της κλήρωσης του Κυπέλλου Ελλάδας, οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 16 Σεπτεμβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα της η Κηφισιά.