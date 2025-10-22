Χωρίς Χολμς στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR

Χωρίς τον Ρισόν Χολμς θα παραταχθεί κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της Euroleague ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο στον αριστερό προσαγωγό και δεν το έχει ξεπεράσει προκειμένου να μπορέσει και πάλι να αγωνιστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός πλάνων για την αναμέτρηση στην Μπολόνια παραμένουν και οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, οι οποίοι επίσης δεν έχουν επανέλθει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει για την Μπολόνια το πρωί της Πέμπτης (23/10).