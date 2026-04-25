Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ νίκησε 3-2 τον ΠΑΟΚ και σήκωσε το τρόπαιο μετά από 39 χρόνια

Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση, ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του. Ο τελικός που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου κρίθηκε από το εύστοχο πέναλτι του Άαρον Λέγια Ισέκα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης.

Στην κανονική διάρκεια, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με τον Γιάννη Μιχαηλίδη (15′), αλλά οι Κρητικοί αντέδρασαν. Αφού ισοφάρισαν με τον Ταξιάρχη Φούντα (28′) έκαναν και την ανατροπή με τον Τιάγκο Νους (51′). Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έστειλε το ζευγάρι στην παράταση (90’+7′), όπου εκεί “μίλησε” ο Ισέκα που έστειλε στους επτά ουρανούς τους Κρητικούς και τους «ασπρόμαυρους» σε έναν ακόμη χαμένο τελικό, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή τους.

Μόλις στο 4ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς έχασαν την πρώτη ευκαιρία. Από εκτέλεση φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Τόμας Κεντζιόρα με κεφαλιά-ψαράκι έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Νίκου Χριστογεώργου. Τρία λεπτά μετά, από κακή συνεννόηση στην άμυνα του ΟΦΗ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σούταρε ψηλά, με τους (τυπικά) φιλοξενούμενους να δυσκολεύονται να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους.

Ακόμα καλύτερη ήταν, για τον ΠΑΟΚ, η φάση στο 10′, όταν μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Τάισον συνεργάστηκε με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζίβκοβιτς να σουτάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Η πίεση των «ασπρόμαυρων» καρποφόρησε στο 15′. Από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, με τον Μιχαηλίδη να έχει εύκολο έργο στο πίσω για το 1-0.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη ανέβασαν τις γραμμές τους. Στο 18′ ο Φούντας βρέθηκε με την μπάλα εκτός περιοχής, αλλά το σουτ με το αριστερό που επιχείρησε δεν είχε δύναμη να απειλήσει τον Αντώνη Τσιφτσή. Το έκανε, όμως, δέκα λεπτά μετά ο ίδιος με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι Κρητικοί συνδυάστηκαν από τα δεξιά, με τον Λεβάν Σενγκέλια να κάνει το γύρισμα, το πρώτο σουτ του Φούντα να σταματάει στον Κεντζιόρα, αλλά στην επαναφορά ο πρώην άσος της ΑΕΚ ισοφάρισε σε 1-1.

Ήταν πάλι η σειρά του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Το φαλτσαριστό σουτ του Ζίβκοβιτς δεν είχε δύναμη αλλά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Χριστογεώργου στο 33′. Το πέτυχε, το δοκάρι, ο Φούντας επτά λεπτά αργότερα, πάλι μετά από ενέργεια του Σενγκέλια, σε φάση που θύμισε εκείνη της ισοφάρισης. Ο Τσιφτσής είχε την τύχη και το δεξί δοκάρι με το μέρος του αυτή τη φορά. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τα άστοχα σουτ των Κωνσταντέλια (45′) και Τάισον (45’+3′) σε ένα γεμάτο πρώτο 45λεπτο.

Με παρόμοιο τρόπο ξεκίνησε και το δεύτερο. Το σόλο του Κωνσταντέλια κατέληξε σε δικό του δεξί διαγώνιο σουτ που όμως πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου. Δευτερόλεπτα αργότερα, από κούρσα και γύρισμα του Θανάση Ανδρούτσου, η μπάλα έφτασε στον Νους, αλλά το πλασέ του Αργεντινού ήταν αδύναμο. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και δυο λεπτά αργότερα.

Οι παίκτες του ΟΦΗ βγήκαν νικητές στις μάχες της μεσαίας γραμμής, ο Σενγκέλια με λόμπα βρήκε τον Έντι Σαλσίδο, αυτός γύρισε με τη μία με το κεφάλι στον Νους που προ του Κεντζιόρα πλάσαρε τον Τσιφτσή για το 1-2 στο 51′. Ολική ανατροπή από την ομάδα του Κόντη. Όπως ήταν αυτονόητο, ο ΠΑΟΚ έψαξε την άμεση απάντηση. Ο Ανέστης Μύθου μετά από αναμπουμπούλα πλάσαρε άστοχα στο 55′ ενώ με τη συμπλήρωση μιας ώρας ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερό σλάλομ κι έδωσε στον Ζίβκοβιτς που, όμως, σούταρε στα σώματα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, αλλάζοντας πρόσωπα κι όχι σχήμα, για να ακολουθήσει ο τραυματισμός του 1ου βοηθού, Ανδρέα Φωτόπουλου, με το παιχνίδι να διακόπτεται για περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια του Χριστογεώργου για άλλα τρία, με το ρυθμό να χάνεται. Στο 75′ οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζήτησαν πέναλτι για χέρι σε προβολή του Νους, ωστόσο Άγγελος Ευαγγέλου και VAR (Αναστάσιος Παπαπέτρου, Βασίλης Φωτιάς) είχαν διαφορετική άποψη.

Ο Κόντης έκανε διπλή αλλαγή, ο Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τις δικές του κι ο ΟΦΗ άρχισε να αμύνεται στο δικό του τρίτο, «ροκανίζοντας» το χρόνο. Στο 87′ οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν την ισοφάριση. Από εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Πέλκα, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πήγε παράλληλα με την εστία, με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα να την απομακρύνει πριν αυτή περάσει ολόκληρη τη γραμμή, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 4ος διαιτητής, Χρήστος Βεργέτης, έδειξε 15 λεπτά καθυστερήσεις. Και στο έβδομο από αυτά, ήρθε η ισοφάριση για την ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο Μαντί Καμαρά πήρε όμορφα την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα, με τον Γερεμέγεφ να σπρώχνει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα του Κλίντμαν Λίλο που λίγο νωρίτερα είχε πάρει τη θέση του Χριστογεώργου, για το 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Γκολ που έφερε και ένταση μεταξύ των δυο πάγκων, όμως ήταν αρκετό για να οδηγηθούν οι δυο ομάδες στην παράταση.

Ο Λουτσέσκου έχασε τον Καμαρά, που έγινε αλλαγή στην αλλαγή, με το πρώτο ημίχρονο της παράτασης να ολοκληρώνεται με πέναλτι για τον ΟΦΗ. Παράβαση που καταλογίστηκε έπειτα από on field review από τον Άγγελο Ευαγγέλου, για χέρι του Δημήτρη Χατσίδη σε προσπάθεια του Σενγκέλια. Ο Ισέκα ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-3 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γερεμέγεφ είχε καλή στιγμή για να ισοφαρίσει – και πάλι – στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της παράτασης αλλά η κεφαλιά του από το ύψος του πέναλτι ήταν άστοχη.

Οι (τυπικά) γηπεδούχοι πίεσαν όσο μπορούσαν, έχοντας αρκετές στατικές φάσεις αλλά όχι καλές εκτελέσεις από τον Πέλκα, με το σκορ να μην αλλάζει. Ο ΟΦΗ πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του έπειτα από εκείνο του 1987, εξασφάλισε το εισιτήριο για τα Play Off του UEFA Europa League, κατέστησε αδιάφορη τη συνέχεια των Play Off 5-8 και υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο διαδοχικό χαμένο τελικό στη διοργάνωση.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Μιχαηλίδης, Μπιάνκο – Νους, Σαλσίδο, Κωστούλας, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Λίλο.



Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (78′ Καμαρά/98′ Μπιάνκο), Μεϊτέ (61′ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (78′ Πέλκας), Τάισον (61′ Γερεμέγεφ), Κωνσταντέλιας, Μύθου (61′ Χατσίδης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (89′ Λίλο), Κωστούλας (89′ Κανελλόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Φούντας (78′ Θεοδοσουλάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Σενγκέλια (106′ Λαμπρόπουλος), Νους (78′ Αποστολάκης), Σαλσίδο (91′ Ισέκα).