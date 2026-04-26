Λευκός Οίκος: «Ο 31χρονος ήρθε να σκοτώσει τον Τραμπ και αξιωματούχους της κυβέρνησης» – Δεν συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο φέρεται να είχε στόχο στελέχη της κυβέρνησής του, ενώ μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο 31χρονος δάσκαλος ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες από ομοσπονδιακό δικαστήριο για επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα, καθώς και για χρήση πυροβόλου όπλου με σκοπό τη δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα. Παράλληλα, τόνισε πως ο ύποπτος εξακολουθεί να μην συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές.

Ο Τοντ Μπλανς πρόσθεσε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ από αύριο θα διεξαχθεί με ασφάλεια, αναφερόμενος στον Κάρολος Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η βραδιά που υποτίθεται ότι θα ήταν διασκεδαστική «υπονομεύθηκε από έναν διεφθαρμένο τρελό που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ».

Η Λέβιτ αναφέρει σε δήλωσή της στο X ότι βρισκόταν μαζί με τον Αμερικανό στα παρασκήνια «αφού μας οδήγησε γρήγορα σε ασφαλές μέρος η Μυστική Υπηρεσία», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ήταν «πραγματικά ατρόμητος». Επανέλαβε σχόλια του Τραμπ ότι «αυτή η πολιτική βία πρέπει να σταματήσει» και ευχαρίστησε «τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς».

What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible.



I was with…— Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026

Είχε νόμιμα όπλα

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε αγοράσει νόμιμα δύο όπλα, το 2023 και το 2025, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο CNN. Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή, δεν υπήρχε προηγούμενη καταγραφή του ονόματός του σε βάσεις δεδομένων πριν από το περιστατικό. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, είχαν ελεγχθεί όλα τα ονόματα των ενοίκων του ξενοδοχείου στις κυβερνητικές λίστες.

Ο άνδρας που φέρεται να άνοιξε πυρ ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από την ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι απόφοιτος του California Institute of Technology, εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και ασχολείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζει στην πόλη Τόρανς, μια παραλιακή περιοχή στο South Bay του Λος Άντζελες, κοντά στον κόλπο της Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι ερευνητές εκτιμούν πως ο ύποπτος διέμενε στο ξενοδοχείο Hilton όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο.

Παράλληλα, στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (Federal Election Commission) αποκαλύπτουν ότι τον Οκτώβριο του 2024 είχε προχωρήσει σε μικρή δωρεά 25 δολαρίων στην προεκλογική καμπάνια της Καμάλα Χάρις.