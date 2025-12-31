Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague

Την αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρί για την 21η αγωνιστική ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12) η EuroLeague.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου. Ο λόγος της αναβολής έχει να κάνει με δυσκολίες στη μετακίνηση της γαλλικής ομάδας από την Κωνσταντινούπολη, όπου αντιμετωπίζει την Εφές (7/1, 19:30) δύο ημέρες νωρίτερα για την 20η αγωνιστική.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα υποδεχθεί την Παρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague στις 3 Μαρτίου 2026.