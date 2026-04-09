Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Βεζένκοφ από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας

Το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό για την 37η αγωνιστική της Euroleague στη Σόφια της Βουλγαρίας είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.

Συγκεκριμένα, ο άσος των «ερυθρόλευκων» βραβεύτηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ, ενώ στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκε πλήθος κόσμου για να δει το αστέρι της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο διεθνής Βούλγαρος παίζει ευρωπαϊκό ματς στη χώρα του.