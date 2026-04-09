Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Επέστρεψε στην δράση μετά από 10 μήνες ο Μουσταφά Φαλ (Βίντεο)

Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ είχε να αγωνιστεί στην Euroleague από τον μικρό τελικό του Final Four της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι καθώς λίγες μέρες μετά είχε τραυματιστεί σοβαρά στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό AKTOR και είχε μείνει για περίπου 10 μήνες.

