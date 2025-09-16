Champions League: Την έκπληξη η Καραμπάγκ, ματσάρα και ισοπαλία για Ντόρτμουντ, Γιουβέντους – Λύγισε την Μαρσέιγ η Ρεάλ

Πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης 16.9 στην League Phase του Champions League με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Την έκπληξη έκανε η Καραμπάγκ, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 (Barrenechea 6′, Παυλίδης 16′) έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2.

Από εκεί και πέρα, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 4-4, με τους Ιταλούς να σημειώνουν δυο γκολ στο 90+4′ και στο 90+6′.

Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του Εμπαπέ (29′, 81′) έκανε την ανατροπή και επικράτησε 2-1 της Μαρσέιγ.