Champions League: Ολοκληρώνεται η 4αδα των ημιτελικών με τους αγώνες Μπάγερν-Ρεάλ και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ

Η προημιτελική φάση του Champions League φτάνει στο τέλος της, με τους αγώνες Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποφέρουν τους τελευταίους δύο που θα περάσουν στα ημιτελικά.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη 14/04 η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 0-2 της Λίβερπουλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης «πέταξε» έξω την Μπαρτσελόνα στα συνολικά γκολ, με ήττα 1-2 στο «Μετροπολιτάνο».

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmotesport 2)

Η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί έχει το προβάδισμα με 1-2 από τον πρώτο αγώνα κόντρα στους Μαδριλένους και θέλει να τελειώσει την πρόκριση στην έδρα της. Δεν έχει ηττηθεί τους τελευταίους 3 μήνες και σκοράρει ακατάπαυστα, φτάνοντας τα 105 στην Bundesliga και θέτοντας νέο ρεκόρ που είχε να «σπάσει» από το 1971.

Με τον παθιασμένο Νόιερ κάτω από τα δοκάρια, οι Βαυαροί κατάφεραν να αποδράσουν από το «Μπερναμπέου» και να βάλουν γερά θεμέλια πρόκρισης στους «4». Δεν έχουν κάποια απουσία και θα τα δώσουν όλα κόντρα στην «προβληματισμένη» Ρεαλ.

Η ομάδα του Αρμπελόα δεν έχει κερδίσει τον Απρίλιο του 2026, ερχόμενη από την ισοπαλία με την Χιρόνα (1-1). Η μόνη ηχηρή απουσία είναι αυτή του Τσουαμενί ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.

Τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν την σεζόν που η Ρεάλ κέρδισε το τρόπαιο (2023-24) στα ημιτελικά, όπου οι Λος Μπλάνκος επικράτησαν στην έδρα τους με 2-1 και έφρεαν ισοπαλία στην Γερμανία με 2-2.

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, Cosmotesport 3)

Οι «κανονιέρηδες» παρότι βρήκαν δίχτυα στην Πορτογαλία και έχουν το προβάδισμα με 1 γκολ διαφορά, έχουν δύσκολο έργο στην έδρα τους κόντρα σε μια μαχητική ομάδα που σίγουρα δεν ήρθε για να πέσει με κάτω τα χέρια.

Στα τελευταία 4 παιχνίδια της η Άρσεναλ έχει 3 ήττες και 1 νίκη ενώ με τα αποτελέσματα που φέρνει στην Premier League μάλλον θέλει να παραχωρήσει τον τίτλο στην Μάντσεστερ Σίτι που παραμονεύει στην 2η θέση.

Δεν έπεισε με την εμφάνισή της στην Λισαβόνα και παρά το γκολ όλα τα δεδομένα είναι ανοικτά για τον επαναληπτικό στο «Έμιρεϊτς». Τα «λιοντάρια» έδειξαν και με την Μποντό Γκλιμτ ότι δεν τα παρατάνε και θα κάνουν τα πάντα για να βρεθούν στις 4 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.