Champions League: Η βαθμολογία της League Phase πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Τα αποτελέσματα της Τρίτης 25/11
Άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης 25/11.
Φυσικά, τα βλέμματα συγκεντρώνει η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τετάρτης 26/11 (22:00), ωστόσο υπήρξαν εκπλήξεις και το βράδυ της Τρίτης.
Μια από αυτές ήταν η μεγάλη νίκη της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και το τρίποντο (3-0) της Τσέλσι εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2
Γαλατασαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-0
Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0
Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3
Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
19:45 Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι
19:45 Πάφος – Μονακό
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
22:00 Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
22:00 Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας – Μπριζ
22:00 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
