Champions League: Η βαθμολογία της League Phase πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης 25/11.

Φυσικά, τα βλέμματα συγκεντρώνει η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τετάρτης 26/11 (22:00), ωστόσο υπήρξαν εκπλήξεις και το βράδυ της Τρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια από αυτές ήταν η μεγάλη νίκη της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και το τρίποντο (3-0) της Τσέλσι εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-0

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι

19:45 Πάφος – Μονακό

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

22:00 Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν

22:00 Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας – Μπριζ

22:00 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League