Champions League: Άλωσε τη Μαδρίτη η Μάντσεστερ Σίτι – Η βαθμολογία

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε σπουδαίο διπλό με 2-1 κόντρα στην Ρεάλ στη Μαδρίτη για την League Phase του Champions League.

Οι Άγγλοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Ροντρίγκο στο 28ο λεπτό, με γκολ των Ράιλι και Χάαλαντ στο 35ο λεπτό και το 43ο πήρε το τρίποντο.

Η Άρσεναλ είναι από το βράδυ της Τετάρτης (10/12) η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση της στα νοκ άουτ του Champions League (φάση των «16»), μετά το 3-0 επί της Μπριζ (βασικός ο Χρήστος Τζόλης) στο «Γιαν Μπρέιντελ, στο ντεμπούτο του Ιβάν Λέκο στον πάγκο της Κλαμπ.

Με 6 στα 6 και 17-1 γκολ οι «κανονιέρηδες» απέδειξαν ότι απόλυτα δικαιολογημένα βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα δικαίως θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να φτάσουν μέχρι το… τέλος του δρόμου.

Χωρίς τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα (μπήκε στο 76′ αντί του Ιβάνοβιτς) μετά από αρκετό καιρό, η Μπενφίκα πέτυχε τεράστια νίκη στο «Ντα Λους» επί της Νάπολι (2-0) και με το δεύτερο σερί «τρίποντο» (προηγήθηκε το εκτός έδρας 2-0 επί του Άγιαξ) μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs.

Η Γιουβέντους ήθελε μόνο νίκη με την Πάφο για να μείνει ζωντανή και τα κατάφερε με το 2-0 απέναντι στους πρωταθλητές Κύπρου, ενώ και η Ντότμουντ «γκέλαρε» στη Βεστφαλία με την Μπόντο Γκλιμτ (2-2) και με 11 βαθμούς βρίσκεται στην 10η θέση.

Η Νιούκαστλ βρέθηκε κοντά σε μία μεγάλη νίκη στη «Μπάι Αρίνα», αλλά ο Γκριμάλντο «έσωσε την παρτίδα» για τη Λεβερκούζεν στο 88′ (2-2). Οι «ανθρακωρύχοι» βρίσκονται πια στην 12η θέση και οι «ασπιρίνες» στην 20ή, κάτι που σημαίνει ότι θα τα παίξουν όλα για όλα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, τον επόμενο μήνα.

Τέλος, η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε στο 0-0 στο «Σαν Μαμές» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αποτέλεσμα που την διατήρησε στην 3η θέση και τους Βάσκους στην 28η με 5 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Τρίτη 9/12

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ 2-2

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Standings provided by Sofascore

Tο υπολειπόμενο πρόγραμμα

7η Αγωνιστική

Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ (20/01)

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι (20/01)

Κοπεγχάγη – Νάπολι (20/01)

Ίντερ – Άρσεναλ (20/01)

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/01)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό (20/01)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν (20/01)

Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/01)

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ (20/01)

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/01)

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/01)

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο (21/01)

Τσέλσι – Πάφος (21/01)

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ (21/01)

Γιουβέντους – Μπενφίκα (21/01)

Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν (21/01)

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ (21/01)

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα (21/01)

8η Αγωνιστική

Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/01)

Άρσεναλ – Καϊράτ (28/01)

Μονακό – Γιουβέντους (28/01)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (28/01)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ (28/01)

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ (28/01)

Ντόρτμουντ – Ίντερ (28/01)

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ (28/01)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ (28/01)

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/01)

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ (28/01)

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι (28/01)

Πάφος – Σλάβια Πράγας (28/01)

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ (28/01)

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου (28/01)

Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Αταλάντα (28/01)

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (28/01)

Νάπολι – Τσέλσι (28/01)