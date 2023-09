Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Ίγκνας Μπραζντέικις, βρέθηκε στο ΣΕΦ σήμερα, την επομένη της ανακοίνωσής του από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Λιθουανός μιλώντας στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, δήλωσε πως θα δώσει την καρδιά και την ψυχή στην ομάδα του Πειραιά, ενώ αναφέρθηκε και στις “fast track” διαδικασίες για τη συμφωνία να υπογράψει στους “ερυθρόλευκους”, επί κυπριακού εδάφους.

Στο μεταξύ, ο προπονητής του φιναλίστ της Euroleague πέρυσι, Γιώργος Μπαρτζώκας, σε ερώτηση για το ποια θεωρεί την πιο δύσκολη έδρα στη διοργάνωση, απάντησε: “Του Ερυθρού Αστέρα”. Σήμερα, έλαβε χώρα η Media Day της Euroleague στον Ολυμπιακό.

“Toughest away game in EuroLeague” but coach edition 🎤



Georgios Bartzokas got his pick 👀 pic.twitter.com/u4PuSMhAP2