Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: Πέρασε και από τη Σόφια και αγκαλιάζει την πρωτιά

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague και έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην regular season.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες εξασφάλισαν το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs, και έτσι η πρόκριση για το φετινό F-4 θα περάσει από το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή του Μουσταφά Φαλ στην ενεργό δράση μετά από περίπου 10 μήνες με τον Γάλλο άσο να δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τους Πειραιώτες να πετύχουν τους στόχους τους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (0/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπράιαντ 15 (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Έντουαρντς, Μάλκολμ 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Οντιάσε 8 (4/5 δίποντα), Μίτσιτς 14 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 9 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαλ (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ σε 12:03), Βεζένκοβ 10 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (3/4 τρίποντα), Ντόρσεϊ 23 (5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές), Τζόσεφ 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3