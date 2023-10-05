Μπαρτζώκας: “Να ξεκινήσουμε με νίκη στο ΟΑΚΑ”

Αντίστροφα για την πρεμιέρα της Euroleague, απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αύριο, Παρασκευή (21:15) μετρούν στον Ολυμπιακό. Λόγω της παρουσίας των αδελφών Αγγελόπουλων, του Γιώργου Μπαρτζώκα, του Κώστα Παπανικολάου και του Χρήστου Μπαφέ στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Γιάννη Ιωαννίδη στη Βούλα, η Media Day αντί για τις 12:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη άρχισε στις 14:00, με αποτέλεσμα ν΄ αρχίσει αργότερα και η προπόνηση της ομάδας του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Μουσταφά Φαλ στο ευρωπαϊκό ντέρμπι “αιωνίων”, όπως εξήγησε και ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του στο ΣΕΦ, ενώ αναφορικά με την παρουσία του Ίγκνας Μπραζντέικις στη δωδεκάδα, επισήμανε πως καθώς έχει κάνει λίγες προπονήσεις, η συμμετοχή του θα κριθεί το απόγευμα, μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης.

“Να ξεκινήσουμε με καλή εμφάνιση και νίκη στο ΟΑΚΑ”, έστειλε μήνυμα ο Μπαρτζώκας τονίζοντας πως ο αυριανός αγώνας με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague θα είναι διαφορετικός εν συγκρίσει με τον τελικό του Super Cup στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε πριν από τη “μάχη” με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ:

“Θα είναι ένα διαφορετικό ματς 100%. Δύο ματς μπάσκετ δεν είναι ποτέ ίδια. Κατ’ αρχάς, γίνεται σε διαφορετική έδρα, η Ρόδος ήταν ουδέτερη, το ΟΑΚΑ είναι δύσκολη έδρα, ιδίως για μας με το περιβάλλον που επικρατεί. Ξεκινάμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στην ομάδα, είμαστε ενθουσιασμένοι που αρχίζει η χρονιά, αν και θα θέλαμε παραπάνω χρόνο για προετοιμασία. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε με καλή εμφάνιση και νίκη”.

Αναφορικά στην κατάσταση που βρίσκεται ο τραυματίας Γάλλος διεθνής Μουσταφά Φαλ, ο Μπαρτζώκας είπε: “Ο Φαλ δε θα παίξει, προτιμήσαμε αυτή την εβδομάδα να κάνει ατομικό και να παίξει την επόμενη. Ο Μπραζντέικiς, έχει κάνει δύο ομαδικές προπονήσεις, βελτιώνεται. Μετά τη σημερινή προπόνηση θα αποφασίσουμε αν θα είναι στη δωδεκάδα ή όχι”.

Πώς θα έρθει η νίκη για τον Ολυμπιακό; “Να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, να παίξουμε καλή άμυνα, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βγάλουμε πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα αιφνιδιασμό, να κάνουμε αυτά που μας έδωσαν τη μεγάλη διαφορά στο προηγούμενο παιχνίδι από την αρχή. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να είναι πιο επιθετικός, λιγότερο διστακτικός, περισσότερο αποφασισμένος, θα θέλει να απαντήσει για όσα έγιναν και ειπώθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι. Έχει καλό υλικό και προπονητή, θα είναι πιο έτοιμοι να μας αντιμετωπίσουν”.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Γιάννη Ιωαννίδη νωρίτερα σήμερα, στον ναό του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε σχετικά: “Ήμασταν στην επιμνημόσυνη δέηση με τους προέδρους και τον αρχηγό μας, για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που συνέβαλλε στο να αλλάξει η σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Η αναγέννηση πέρασε από το δικό του μυαλό, φυσικά και από του προέδρου και των παικτών, αλλά αυτός το οραματίστηκε. Άφησε το αποτύπωμά του σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό, τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο και την κόρη του, που άλλωστε τους τα εκφράσαμε”.

