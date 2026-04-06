Αυτοί είναι οι διαιτητές του Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

Σε ένα παιχνίδι κρίσιμο για την θέση του στα playoff, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.

Ειδικότερα, τον “τελικό” του Παναθηναϊκού στην Ισπανία θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μανουέλ Ατάρ (Ιταλία).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα μείνουν Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ λίγο πριν το τζάμπολ θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ.